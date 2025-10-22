ТСН в социальных сетях

В желтом платье с цветком: красавица Джиджи Хадид пришла на благотворительное мероприятие

Сочетание прозрачных туфель, ярко-желтого платья и прически в стиле ретро — было отличным решением.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джиджи Хадид

Джиджи Хадид / © Getty Images

Благотворительная организация God’s Love We Deliver провела свою ежегодную церемонию Golden Heart Awards 2025 и это светское мероприятие, которое состоялось в Нью-Йорке, посетила американская модель Джиджи Хадид. Звезда появилась в желтом коктейльном платье, которое немного напоминало эстетику 30-х годов прошлого века.

Ее наряд был от британского бренда David Koma. Платье имело свободные рукава, складки на талии и небольшой декоративный цветок из ткани. Подол наряд был ассиметричным. Дополнила лук Джиджи сумкой от Jimmy Choo и довольно оригинальными прозрачными туфлями Gianvito Rossi. Также в ретро эстетике была прическа модели — Хадид уложила волосы в легкие и объемные волны.

Джиджи Хадид / © Getty Images

Джиджи Хадид / © Getty Images

В свет Джиджи Хадид вышла после того, как блистала на показе нижнего белья Victoria’s Secret. В этом году красавица опять смогла удивить, ведь вышла на подиум в белоснежных крыльях, которые напоминали стеганое одеяло, а также в романтичном луке розового цвета с накидкой из цветов.

Джиджи Хадид / © Associated Press

Джиджи Хадид / © Associated Press

Джиджи Хадид / © Associated Press

Джиджи Хадид / © Associated Press

