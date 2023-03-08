В желтом платье с высоким разрезом: актриса Люси Лью очаровала образом на красной дорожке

7 марта в Лондоне состоялась премьера второй части супергеройского фильма "Шазам! Ярость богов". На красную дорожку мероприятия вышла одна из актрис сыгравших в этой картине - 54-летняя Люси Лью.

Для выхода в свет знаменитость выбрала ярко-желтое платье от бренда Del Core, представленное в коллекции весна-лето 2023.

Наряд состоял из корсетного верха с открытыми плечами, который украшала драпировка. Асимметричная юбка была украшена складками, а также имела разрез и длинный шлейф. Дополняли этот красивый образ золотистые босоножки на ремешках и желтая сумка с украшением из жемчужин. Волосы Люси были собраны в высокую прическу, а из украшений она надела несколько золотых колец и серьги-цветы.

Люси Лью / Фото: Associated Press

В последнее время желтый цвет на красных дорожках становится очень популярным и многие знаменитости экспериментируют с ним. Не так давно четыре известные актрисы появились на красной дорожке именно в этом оттенке.

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