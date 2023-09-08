В желтом платье с желтыми цветами: французская актриса вышла в очаровательном образе на красную дорожку

35-летняя французская актриса Анаис Демустье посетила 80-й Венецианский кинофестиваль. Звезда вышла на красную дорожку поскольку на этом мероприятии представили фильм с ее участием Дааааали! - французскую комедию о художнике-сюрреалисте Сальвадоре Дали.

На красной дорожке Анаис появилась в лаконичном желтом платье с V-образным декольте и широкими бретельками. Спереди наряд украшали небольшие оборки, на плечах у него была аппликация из бисера ипайеток, а вот спина у платья біла полностью голой.

Также по всему наряду Демустье были пришиты небольшие желтые цветы, которые придавали ему необычности и выделяли на фоне других нарядов.

Анаис Демустье / Фото: Getty Images

У платья был небольшой шлейф, а вот дополнила актриса его босоножками на высоких платформах, высокой вечерней прической и нежным макияжем. У ушах у нее были серьги с бриллиантами, а на руке кольцо с большим желтым камнем, которое хорошо сочеталось с платьем.

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