В желтом сарафане и с сыном на руках: Ева Лонгория показала милый кадр из отдыха в Каннах

А перед тем, как выйти туда знаменитость показала в сторис милое фото, которое сделала в тот день вместе со своим сыном Сантьяго. В следующем месяце мальчику исполнится пять лет.

На фото Ева Лонгория запечатлена в ярко-желтом сарафане. Она сидит в плетеном кресле, а у нее на руках сын Сантьяго, одет в синюю футболку и серые шорты. Мальчик обнимает маму, а она нежно целует его в ответ.

Милый кадр, наверняка, оценили и подписчики Лонгории.

Ева Лонгория с сыном Сантьяго в Каннах / Фото: Instagram Евы Лонгории

Вечером на красной дорожке Каннского кинофестиваля Ева блистала в красном платье с разрезом от бренда Tony Ward. Наряд был на тонких бретельках, имел шлейф, драпировку на животе и высокий разрез, украшенный пайетками и бисером. Выглядела актриса очень эффектно.

Ева Лонгория / Фото: Associated Press

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