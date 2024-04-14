В желтом свитере и спортивных штанах: Еву Лонгорию запечатлели на съемках фильма

Знаменитость была на работе, а именно на съемках фильма "Убийства в одном здании", которые проходили в этот день в Сохо.

Одета Лонгория была в яркий желтый свитер, серые спортивные штаны и длинное черное пальто, а обута в черные сапоги на меху, похожие на угги. Волосы Евы были распущены, а с двух стороны были заколоты розовые заколки. Актриса дополнила образ золотыми серьгами, насыщенным макияжем глаз и губы оставила натурального цвета.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

В сериале с Евой снимается также актриса Селена Гомес, ее тоже на днях запечатлели папарацци. Этот сериал прославился тем, что в каждом новом сезоне в нем появляется какой-то новый известный актер, и в этот раз это Ева Лонгория.

Селена Гомес / Фото: Getty Images

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