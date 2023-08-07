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В желтом вязанном сарафане: Никола Пельтц показала кадры с отдыха на яхте

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
57
Время на прочтение
1 мин
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В желтом вязанном сарафане: Никола Пельтц показала кадры с отдыха на яхте

Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц

28-летняя супруга Бруклина Бекхэма показала кадры из отдыха.

Девушка продемонстрировала фигуру в желтом макси-сарафане в крупную вязку, который сочетала с несколькими золотыми браслетами на руках и черными солнцезащитными очками. Длинные волосы Никола собрала сзади заколкой и надела серьги-висюльки.

К платью Пельтц подобрала плетенную сумку. А также опубликовала фото со своим отцом, подписав кадр: «Я люблю своего папу и свое желтое платье».

(листайте фото вправо)

Еще Пельтц показала кадр со своим мужем Бруклином, который был в одних шортах и с голым торсом и обнимал жену за талию на яхте.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц
Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц

Также недавно девушка постила фотографии в бикини и показывала, как выглядит ее фигура с разных ракурсов. Лето – время отдыха на роскошных яхтах и звезды пользуются этими возможностями.

Никола Пельтц / © Instagram Николы Пельтц-Бекхэм
Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц-Бекхэм

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Дата публикации
Просмотры
57
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