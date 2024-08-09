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В желтом вязаном купальнике: сексуальная модель соблазнительно позировала в пляжной фотосессии

В желтом вязаном купальнике: сексуальная модель соблазнительно позировала в пляжной фотосессии

В желтом вязаном купальнике: сексуальная модель соблазнительно позировала в пляжной фотосессии

Арабелла Чи/Instagram

Арабелла Чи в ярком купальнике снялась в фотосете.

Британская модель и звезда реалити-шоу "Остров любви" – Арабелла Чи – показала в Instagram видео из новой пляжной фотосессии.

На нем красавица предстала в красивом вязаном купальнике желтого цвета с кистями от бренда Fashion Nova, который прекрасно сидел на ее стройной фигуре. Лук она дополнила золотыми украшениями.

Блондинка соблазнительно позировала перед объективом фотокамеры, демонстрируя свое сексуальное тело. Особое внимание привлекали ее упругие ягодицы.

"Поцелована солнцем", – подписала видео Арабелла.

Напомним, ранее Арабелла Чи восхитила подписчиков ярким летним снимком в сочном розово-салатовом бикини. В руках она держала ломтик арбуза.

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