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- Шоу-бизнес
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В желтой кожаной куртке и макси-юбке: Тина Кунаки сходила на фэшн-показ
28-летняя француженка Тина Кунаки посетила фэшн-показ в Париже.
Тина посетила показ мужской коллекции Jacquemus весна/лето 2026 в рамках Парижской недели моды. Бывшая жена Венсана Касселя появилась на мероприятии в желтой объемной кожаной куртке и молочно-белой юбке, сочетая лук с бордовыми туфлями-лодочками в сетку на невысоких каблуках.
Кунаки собрала волосы в тугой низкий пучок, который украсила яркими цветами. На лице у модели был легкий макияж глаз и немного подчеркнуты губы.
Показ в Париже также посетил внебрачный сын князя Монако Альбера II — Александр Гримальди.