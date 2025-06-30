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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
492
Время на прочтение
1 мин

В желтой кожаной куртке и макси-юбке: Тина Кунаки сходила на фэшн-показ

28-летняя француженка Тина Кунаки посетила фэшн-показ в Париже.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Тина Кунаки

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина посетила показ мужской коллекции Jacquemus весна/лето 2026 в рамках Парижской недели моды. Бывшая жена Венсана Касселя появилась на мероприятии в желтой объемной кожаной куртке и молочно-белой юбке, сочетая лук с бордовыми туфлями-лодочками в сетку на невысоких каблуках.

Кунаки собрала волосы в тугой низкий пучок, который украсила яркими цветами. На лице у модели был легкий макияж глаз и немного подчеркнуты губы.

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Показ в Париже также посетил внебрачный сын князя Монако Альбера II — Александр Гримальди.

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Associated Press

Тина Кунаки / © Associated Press

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Associated Press

Тина Кунаки / © Associated Press

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Associated Press

Тина Кунаки / © Associated Press

Тина Кунаки / © Getty Images

Тина Кунаки / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
492
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