В желтой кожаной куртке и макси-юбке: Тина Кунаки сходила на фэшн-показ

Тина Кунаки / © Getty Images

Реклама

Тина посетила показ мужской коллекции Jacquemus весна/лето 2026 в рамках Парижской недели моды. Бывшая жена Венсана Касселя появилась на мероприятии в желтой объемной кожаной куртке и молочно-белой юбке, сочетая лук с бордовыми туфлями-лодочками в сетку на невысоких каблуках.

Кунаки собрала волосы в тугой низкий пучок, который украсила яркими цветами. На лице у модели был легкий макияж глаз и немного подчеркнуты губы.

Тина Кунаки / © Getty Images

Показ в Париже также посетил внебрачный сын князя Монако Альбера II — Александр Гримальди.

Реклама

Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Associated Press Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Associated Press Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Getty Images Тина Кунаки / © Associated Press Тина Кунаки / © Getty Images