В желтой олимпийке и с золотой медалью на шее: Ярослава Магучих показала новые фото с Олимпиады

Спортсменка показала фотографии с олимпийской медалью.
Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих опубликовала в Instagram новые снимки с Олимпийских игр 2024 года.
На фотографиях спортсменка предстала в желтой олимпийке и с золотой медалью на шее.
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На других фотографиях девушка была в сине-желтой форме и с украинским флагом.
Она поблагодарила свою команду и украинцев за подготовку и поддержку. Магучих также отметила, что часть полученных денег за "золото" на Олимпиаде она передаст нашим защитникам, в фонд психологической поддержки и в приют для животных.
"Профессиональный спорт — это место больших возможностей. Сегодня у меня есть возможность отблагодарить свою команду, украинцев и защитников за мою подготовку и поддержку на пути к олимпийскому золоту.
Поэтому часть денег, которые получит каждый призер и чемпион Олимпийских игр, я отдам на нужды ВСУ, в фонд психологической поддержки и небольшую часть в помощь приютам и животным с оккупированных территорий.
Но также я считаю верным и справедливым решением отблагодарить свою команду, которая готовила меня к этой медали не один олимпийский цикл в 4 года, а вкладывала в меня с первого дня моего пути в легкой атлетике.
Деньги – ничто по сравнению с тем, что мы прошли с командой. И ничто в сравнении с тем, сколько для нас делает ВСУ и волонтеры, чтобы мы жили в независимой и свободной стране. И если я могу использовать их таким образом – я это сделаю", – написала Ярослава.
Напомним, ранее мы собрали подборку 5 красивых образов Ярославы Магучих в коротких платьях.
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