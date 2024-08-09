В желтой олимпийке и с золотой медалью на шее: Ярослава Магучих показала новые фото с Олимпиады

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих опубликовала в Instagram новые снимки с Олимпийских игр 2024 года.

На фотографиях спортсменка предстала в желтой олимпийке и с золотой медалью на шее.

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На других фотографиях девушка была в сине-желтой форме и с украинским флагом.

Она поблагодарила свою команду и украинцев за подготовку и поддержку. Магучих также отметила, что часть полученных денег за "золото" на Олимпиаде она передаст нашим защитникам, в фонд психологической поддержки и в приют для животных.

"Профессиональный спорт — это место больших возможностей. Сегодня у меня есть возможность отблагодарить свою команду, украинцев и защитников за мою подготовку и поддержку на пути к олимпийскому золоту.

Поэтому часть денег, которые получит каждый призер и чемпион Олимпийских игр, я отдам на нужды ВСУ, в фонд психологической поддержки и небольшую часть в помощь приютам и животным с оккупированных территорий.



Но также я считаю верным и справедливым решением отблагодарить свою команду, которая готовила меня к этой медали не один олимпийский цикл в 4 года, а вкладывала в меня с первого дня моего пути в легкой атлетике.



Деньги – ничто по сравнению с тем, что мы прошли с командой. И ничто в сравнении с тем, сколько для нас делает ВСУ и волонтеры, чтобы мы жили в независимой и свободной стране. И если я могу использовать их таким образом – я это сделаю", – написала Ярослава.

Напомним, ранее мы собрали подборку 5 красивых образов Ярославы Магучих в коротких платьях.

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