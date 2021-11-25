В желтой шапке и куртке Gucci: MONATIK в ярком луке сходил в кинотеатр

Артист посмотрел фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи".
Вчера, 24 ноября, MONATIK посетил изысканную премьеру криминальной драмы "Дом Гуччи", состоявшуюся в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver).
Артист выбрал яркий лук. На нем была разноцветная куртка Gucci с логотипом бренда, желтый свитер, черные джинсы и белые кроссовки с черными и желтыми вставками.
Свой образ певец дополнил желтой шапкой.
На мероприятии MONATIK дал интервью для программы "Светская жизнь". Светским репортером в этот вечер была Джамала.
После этого звездные коллеги сфотографировались.
Кстати, певица на премьере блистала в черном мини-платье с большим бантом спереди, колготах в сетку и черных замшевых ботильонах на высокой платформе и каблуке.
На шее у нее было интересное золотое украшение в виде человека на широкой цепи.
На премьере также побывали Надя Дорофеева, Дантес, Санта Димопулос, Евгения Власова, Анна Добрыднева, Монро, Соломия Витвицкая, Ирина Данилевская, Лилия Пустовит, Кристина Бобкова и другие.
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