В желтой шапке и куртке Gucci: MONATIK в ярком луке сходил в кинотеатр

В желтой шапке и куртке Gucci: MONATIK в ярком луке сходил в кинотеатр

Артист посмотрел фильм Ридли Скотта "Дом Гуччи".

Вчера, 24 ноября, MONATIK посетил изысканную премьеру криминальной драмы "Дом Гуччи", состоявшуюся в кинотеатре "Оскар" (ТРЦ Gulliver).

Артист выбрал яркий лук. На нем была разноцветная куртка Gucci с логотипом бренда, желтый свитер, черные джинсы и белые кроссовки с черными и желтыми вставками.

MONATIK на премьере фильма "Дом Гуччи" / Алина Онопа, ТСН.ua

Свой образ певец дополнил желтой шапкой.

MONATIK на премьере фильма "Дом Гуччи" / Алина Онопа, ТСН.ua

На мероприятии MONATIK дал интервью для программы "Светская жизнь". Светским репортером в этот вечер была Джамала.

MONATIK и Джамала на премьере фильма "Дом Гуччи" / Алина Онопа, ТСН.ua

После этого звездные коллеги сфотографировались.

MONATIK на премьере фильма "Дом Гуччи" / Алина Онопа, ТСН.ua

MONATIK и Джамала на премьере фильма "Дом Гуччи" / Алина Онопа, ТСН.ua

Кстати, певица на премьере блистала в черном мини-платье с большим бантом спереди, колготах в сетку и черных замшевых ботильонах на высокой платформе и каблуке.

MONATIK на премьере фильма "Дом Гуччи" / Алина Онопа, ТСН.ua

MONATIK и Джамала на премьере фильма "Дом Гуччи" / Алина Онопа, ТСН.ua

На шее у нее было интересное золотое украшение в виде человека на широкой цепи.

MONATIK и Джамала на премьере фильма "Дом Гуччи" / Алина Онопа, ТСН.ua

MONATIK на премьере фильма "Дом Гуччи" / Алина Онопа, ТСН.ua

На премьере также побывали Надя Дорофеева, Дантес, Санта Димопулос, Евгения Власова, Анна Добрыднева, Монро, Соломия Витвицкая, Ирина Данилевская, Лилия Пустовит, Кристина Бобкова и другие.

Надя Дорофеева/Фото B&H Film Distribution

Санта Димопулос и Джамла/Фото B&H Film Distribution

Анна Добрыднева/Фото B&H Film Distribution

Джамала и Евгения Власова/Фото B&H Film Distribution

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