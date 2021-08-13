В желтых кроксах и с огромной сумкой: Хайди Клум попала под прицел папарацци

В желтых кроксах и с огромной сумкой: Хайди Клум попала под прицел папарацци

48-летнюю знаменитость сфотографировали, когда она шла на съемки.

Немецкая супермодель Хади Клум вернулась к работе над шоу America's Got Talent, которое стартовало в Лос-Анджелесе. Звезда является одной из судей проекта вместе с комедийной актрисой Софией Вергарой. Это 16-й сезон популярного вокального шоу, а съемки живых выступлений стартовали во вторник, 10 августа, в Dolby Theater.

В тот день Хайди появилась в красивом персиковом мини-платье от Jenny Packham с шелковым поясом на талии, и в туфлях Christian Louboutin, а во время съемок показала образ в стильном комбинезоне от бренда Moschino с эффектными широкими брюками и черным поясом на талии.

Хайди Клум и София Вергара / Getty Images

Перед началом мероприятия модель попала под прицел папарацци и продемонстрировала более повседневный, но не менее яркий образ. Она была одета в льняной комбинезон салатового цвета и желтые кроксы. На плече у Хайди висела огромная сумка.

Хайди Клум / Getty Images

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