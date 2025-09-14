В жемчугах и платье с высоким разрезом: Илона Гвоздева в элегантном образе побывала в кинотеатре

Илона Гвоздева

Илона Гвоздева стала гостьей премьерного показа фильма "Аббатство Даунтон: Градиозный финал", который состоялся в кинотеатре "Оскар" в Киеве.

На мероприятии хореограф появилась в элегантном образе. На ней было бархатное черное платье макси с длинными рукавами, пикантным декольте и высоким разрезом, через который она продемонстрировала свои стройные ноги.

Аутфит Илона дополнила черными босоножками на шпильках. Она сделала прическу "Мальвинка", нежный макияж, уши украсила длинными серьгами, на шее было несколько нитей жемчужного ожерелья, которое спадало нитью с камнями вниз к талии, а на руке было кокетливое кольцо с жемчужиной.

О фильме:

«Аббатство Даунтон: Градиозный финал» — это возвращение мирового кинематографического феномена. Действие ленты происходит в начале 1930-х годов — для персонажей сериала и предыдущих фильмов это период перемен: социальных, экономических, культурных. Старинное поместье Даунтон вступает в новую эпоху. Фильм стал финальным во франшизе «Аббатство Даунтон» — завершает историю семьи Кроули и их слуг после шести сезонов телесериала и двух предыдущих фильмов. Каждому из героев придется выбирать: оставаться в прошлом или адаптироваться к изменениям. Здесь раскрывается тема времени, традиций, наследия и вызовов новой эпохи.

Прокат фильма в украинских кинотеатрах продолжается.