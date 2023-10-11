В жемчугах и синем платье с желтым принтом: Екатерина Бужинская в патриотическом луке прогулялась по Лондону

Екатерина Бужинская опубликовала в Instagram фотографии из Лондона, сделанные во время прогулки по городу. Звезда посетила достопримечательности столицы Великобритании

Екатерина выглядела великолепно в патриотическом аутфите. На ней было атласное синее платье с изображением желтых цветов, колосков пшеницы и символических надписей: "кохай", "вільні", "люди", "перемога". Сверху она надела такую же рубашку.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Образ Екатерина дополнила светлой сумкой с сине-желтыми полосками на ручке. Шею она украсила нитями с жемчугом и цепочкой с крестиком с камнями, а уши – жемчужными серьгами. Волосы звезда собрала в высокий хвост, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и завершила лук солнцезащитными очками.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Бужинская также показала снимок с Михаилом Грицканом, с которым выступила с благотворительным концертом в Лондоне.

Екатерина Бужинская и Михаил Грицкан / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в цветочном платье с декольте снялась в новой фотосессии.

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