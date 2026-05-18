В жемчугах и ярком платье с принтом: 92-летняя Джоан Коллинз на мероприятии в Каннах

Легендарная актриса отлично выглядела на ивенте во Франции.

Джоан Коллинз / © Getty Images

Джоан Коллинз в рамках Каннского кинофестиваля посетила мероприятие, посвященное фильму «Моя герцогиня».

Для такого события актриса выбрала яркое сине-белое платье миди с принтом и рукавами-накидкой, которое она скомбинировала с белыми слингбэками с черными носками на танкетке от Chanel.

У Коллинз была ее фирменная объемная прическа с локонами, насыщенный макияж с помадой ягодного оттенка, пудровыми тенями и черным карандашом на глазах. Уши она украсила золотыми серьгами с жемчугом, шею — массивным жемчужным ожерельем, а руки — широким браслетом с жемчугом и изысканными кольцами с бриллиантами и жемчугом. В руке Джоан держала черные солнцезащитные очки с золотыми деталями.

Напомним, Джоан Коллинз на церемонии открытия Каннского кинофестиваля ошеломила видом в элегантном белом платье макси от Stephane Rolland с обнаженными плечами.

