В жемчужно-бирюзовом костюме и топе в сетку: Анна Саливанчук в эффектном образе появилась на бранче

Анна Саливанчук

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Анна Саливанчук стала звездным модератором бранча и public talk «Как выбрать между тем, чего хочешь, и тем, кого любишь?» в ресторане Belkin по случаю выхода в украинский прокат фильма «Материалисты» от режиссера Селин Сон. Мероприятие организовали издание Viva! и кинодистрибьюторская компания B&H.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Актриса появилась на событии в эффектном луке. На ней был элегантный жемчужно-бирюзовый костюм, состоящий из жакета и брюк со стрелками, и бежевый топ в сетку, украшенный стразами. Наряд Анна скомбинировала с золотистыми босоножками с цепочками и на шпильках.

Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

На ивенте обсудили любовный треугольник главных героев романтической комедии: Дакоты Джонсон, Педро Паскаля и Криса Эванса. Участницы бранча делились собственным опытом отношений, рассказывали интересные любовные истории и делились собственным видением развития отношений главной героини с обоими партнерами.

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Снежана Успенская, Анна Саливанчук, Виктория Любаревич-Торхова, Анна Луценко/Фото David Neparidze

Бранч к фильму Материалисты/Фото David Neparidze

Первым спикером события была нейропсихолог и психотерапевт Виктория Любаревич-Торхова. Она объяснила, почему люди очень часто хотят одного, а выбирают совсем другое. Эксперт отметила, что людьми в отношениях могут управлять память, скрытые травмы и устоявшиеся шаблоны поведения.

Виктория Любаревич-Торхова/Фото David Neparidze

Вторым спикером инвента была киноблогер Снежана Успенская, которая обратила внимание на то, что лента «Материалисты» открывает новое измерение в жанре романтической драмы.

Снежана Успенская/Фото David Neparidze

Снежана Успенская, Анна Саливанчук, Виктория Любаревич-Торхова/Фото David Neparidze

Екатерина Петренко, Снежана Успенская, Алиса Дикалова, Анна Саливанчук, Ольга Кузнецова, Дана Маслюк, Marietta/Фото David Neparidze

Алина Онопа, Алиса Дикалова, Анна Луценко, Лала Цукерман/Фото David Neparidze

О фильме:

Это романтическая история о молодой и амбициозной брачной менеджерке из Нью-Йорка — Люси. Она помогает людям обретать любовь. Но однажды героиня сама столкнулась со сложным выбором: идеальный новый мужчина или неидеальный бывший, к которому все еще тянет?

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Дарья Лотоцкая/Фото David Neparidze

Ольга Федорущенко, Анна Луценко, Ольга Бондарчук, Екатерина Петренко, Елена Момот, Анна Саливанчук/Фото David Neparidze

Людмила Грицфельдт/Фото David Neparidze

Лала Цукерман/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк/Фото David Neparidze

Наталья Лукьянец/Фото David Neparidze

Мирослава Мандзюк, Виктория Любаревич-Торхова, Анна Луценко, Екатерина Петренко/Фото David Neparidze

Романтическая комедия «Материалисты» уже в украинском прокате.