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- Шоу-бизнес
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В жемчужно-бирюзовом костюме и топе в сетку: Анна Саливанчук в эффектном образе появилась на бранче
Мероприятие было посвящено романтической комедии «Материалисты» с Дакотой Джонсон в главной роли.
Анна Саливанчук стала звездным модератором бранча и public talk «Как выбрать между тем, чего хочешь, и тем, кого любишь?» в ресторане Belkin по случаю выхода в украинский прокат фильма «Материалисты» от режиссера Селин Сон. Мероприятие организовали издание Viva! и кинодистрибьюторская компания B&H.
Актриса появилась на событии в эффектном луке. На ней был элегантный жемчужно-бирюзовый костюм, состоящий из жакета и брюк со стрелками, и бежевый топ в сетку, украшенный стразами. Наряд Анна скомбинировала с золотистыми босоножками с цепочками и на шпильках.
На ивенте обсудили любовный треугольник главных героев романтической комедии: Дакоты Джонсон, Педро Паскаля и Криса Эванса. Участницы бранча делились собственным опытом отношений, рассказывали интересные любовные истории и делились собственным видением развития отношений главной героини с обоими партнерами.
Первым спикером события была нейропсихолог и психотерапевт Виктория Любаревич-Торхова. Она объяснила, почему люди очень часто хотят одного, а выбирают совсем другое. Эксперт отметила, что людьми в отношениях могут управлять память, скрытые травмы и устоявшиеся шаблоны поведения.
Вторым спикером инвента была киноблогер Снежана Успенская, которая обратила внимание на то, что лента «Материалисты» открывает новое измерение в жанре романтической драмы.
О фильме:
Это романтическая история о молодой и амбициозной брачной менеджерке из Нью-Йорка — Люси. Она помогает людям обретать любовь. Но однажды героиня сама столкнулась со сложным выбором: идеальный новый мужчина или неидеальный бывший, к которому все еще тянет?
Романтическая комедия «Материалисты» уже в украинском прокате.