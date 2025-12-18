В жемчужном костюме и полупрозрачном топе: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на мероприятии в Риме

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила премьеру документального фильма Brunello - Il visionario garbato, который состоялся в Риме.

Перед фотографами политик предстала в деловом костюме жемчужного оттенка, состоящем из однобортного удлиненного жакета и брюк-палаццо. На ней также был молочный полупрозрачный вязаный топ с нюдовым подтопом.

Аутфит Мелони дополнила кожаными остроносыми туфлями цвета слоновой кости. У нее была идеально ровная укладка, макияж смоки-айс, лаконичные серьги в ушах и кольцо с камнями на руке.

