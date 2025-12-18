- Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
В жемчужном костюме и полупрозрачном топе: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на мероприятии в Риме
Джорджа Мелони выбрала для своего выхода красивый деловой наряд.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила премьеру документального фильма Brunello - Il visionario garbato, который состоялся в Риме.
Перед фотографами политик предстала в деловом костюме жемчужного оттенка, состоящем из однобортного удлиненного жакета и брюк-палаццо. На ней также был молочный полупрозрачный вязаный топ с нюдовым подтопом.
Аутфит Мелони дополнила кожаными остроносыми туфлями цвета слоновой кости. У нее была идеально ровная укладка, макияж смоки-айс, лаконичные серьги в ушах и кольцо с камнями на руке.
