Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
278
Время на прочтение
1 мин

В жемчужном костюме и полупрозрачном топе: премьер-министр Италии Джорджа Мелони на мероприятии в Риме

Джорджа Мелони выбрала для своего выхода красивый деловой наряд.

Автор публикации
Алина Онопа
Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила премьеру документального фильма Brunello - Il visionario garbato, который состоялся в Риме.

Перед фотографами политик предстала в деловом костюме жемчужного оттенка, состоящем из однобортного удлиненного жакета и брюк-палаццо. На ней также был молочный полупрозрачный вязаный топ с нюдовым подтопом.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Аутфит Мелони дополнила кожаными остроносыми туфлями цвета слоновой кости. У нее была идеально ровная укладка, макияж смоки-айс, лаконичные серьги в ушах и кольцо с камнями на руке.

Напомним, Джорджа Мелони в клетчатом жакете и замшевых туфлях приехала в Германию.

Дата публикации
Количество просмотров
278
