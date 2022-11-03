В жемчужном наряде и на шпильках: Карли Клосс похвасталась стройными ногами на премии в Нью-Йорке

В Музее современного искусства в Нью-Йорке прошла церемония награждения премии Innovator Awards от журнала WSJ. Ее вручают деятелям разных областей культуры: новаторам моды, искусства, спорта и других индустрий.

Мероприятие посетила Карли Клосс. Модель продемонстрировала нежный аутфит. На ней был наряд жемчужного цвета из коллекции весна-лето 2022 бренда Peter Do. Он состоял из атласной блузки и асимметричной плиссированной юбки, позволившей красавице продемонстрировать свои стройные длинные ноги.

Карли Клос / Фото: Getty Images

Сверху знаменитость надела плащ с ассиметричным подолом в цвет наряда.

Образ Клосс дополнила белыми босоножками на шпильках и небольшим клатчем, инкрустированным стразами.

Карли Клос / Фото: Getty Images

Волосы модель собрала в хвост, сделала нежный макияж, уши украсила бриллиантово-изумрудными серьгами-гвоздями, а шею изысканным колье из этого же комплекта. Молочные маникюр и педикюр завершили лук Карли.

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