Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
208
Время на прочтение
1 мин

В жемчужном наряде с необычным украшением на бедрах: Дженна Ортега блистала на красной дорожке в Марокко

Голливудская звезда произвела фурор платьем во второй день кинофестиваля.

Автор публикации
Юлия Каранковская
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

23-летняя звезда сериала «Уэнздей» Дженна Ортега появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля в Марракеше во второй раз. Девушка стала одним из членов жюри мероприятия в этом году вместе с Аней Тейлор-Джой.

Дженна выглядела очень эффектно в длинном шелковом платье жемчужного цвета. У наряда был халтер, который обматывался вокруг шеи, а также наряд украшал тонкий шелковый пояс на бедрах с небольшим золотым крестом.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Волосы она распустила и они лаконично ниспадали на спину, которая была, кстати, обнажена. Также у актрисы был яркий макияж на лице, а брови она осветлила, что придавало ее образу еще больше драматизма.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

В день открытия кинофестиваля Дженна появилась перед фотографами в черном платье, которо подчеркивало ее талию.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Красивые и оригинальные образы актрисы Дженны Ортеги (19 фото)

Дата публикации
Количество просмотров
208
