В жемчужном наряде с необычным украшением на бедрах: Дженна Ортега блистала на красной дорожке в Марокко
Голливудская звезда произвела фурор платьем во второй день кинофестиваля.
23-летняя звезда сериала «Уэнздей» Дженна Ортега появилась на красной дорожке Международного кинофестиваля в Марракеше во второй раз. Девушка стала одним из членов жюри мероприятия в этом году вместе с Аней Тейлор-Джой.
Дженна выглядела очень эффектно в длинном шелковом платье жемчужного цвета. У наряда был халтер, который обматывался вокруг шеи, а также наряд украшал тонкий шелковый пояс на бедрах с небольшим золотым крестом.
Волосы она распустила и они лаконично ниспадали на спину, которая была, кстати, обнажена. Также у актрисы был яркий макияж на лице, а брови она осветлила, что придавало ее образу еще больше драматизма.
В день открытия кинофестиваля Дженна появилась перед фотографами в черном платье, которо подчеркивало ее талию.