В жемчужном платье и с элегантными серьгами: победительница "Холостяка-11" поделилась подборкой новогодних фильмов

Анна Богдан дала советы, как создать дома новогоднюю атмосферу.
Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", возлюбленная Михаила Заливако – Анна Богдан, опубликовала в Instagram новое фото. На нем красотка запечатлена в жемчужном атласном платье, с вечерним макияжем, низким хвостом и длинными элегантными серьгами голубого цвета.
В подписи к снимку Анна посоветовала, как дома организовать новогоднюю атмосферу. В одном из пунктов она написала, что нужно в этот праздничных период смотреть новогодние фильмы. Богдан поделилась своей подборкой лент.
"Создаем новогоднюю атмосферу. Чтобы зима удалась, нужно несколько факторов:
- Заснеженные пейзажи за окном
- Хорошая компания
- Аромат мандаринок
- Праздничная елка
- Любимые новогодние фильмы
Поэтому ловите мою подборку из фильмов, которые обязательны для просмотра этой зимы:
- Один дома
- Отпуск по обмену
- Рождество на двоих
- Реальная любовь
- Красавица и чудовище
- Гринч — похититель Рождества
- Чарли и шоколадная фабрика
- Пережить Рождество"
Ранее Анна показала снимки из смелой фотосессии.
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