В жемчужном платье и с элегантными серьгами: победительница "Холостяка-11" поделилась подборкой новогодних фильмов

В жемчужном платье и с элегантными серьгами: победительница "Холостяка-11" поделилась подборкой новогодних фильмов

Анна Богдан дала советы, как создать дома новогоднюю атмосферу.

Победительница 11-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", возлюбленная Михаила Заливако – Анна Богдан, опубликовала в Instagram новое фото. На нем красотка запечатлена в жемчужном атласном платье, с вечерним макияжем, низким хвостом и длинными элегантными серьгами голубого цвета.

Анна Богдан / Instagram Анны Богдан

В подписи к снимку Анна посоветовала, как дома организовать новогоднюю атмосферу. В одном из пунктов она написала, что нужно в этот праздничных период смотреть новогодние фильмы. Богдан поделилась своей подборкой лент.

"Создаем новогоднюю атмосферу. Чтобы зима удалась, нужно несколько факторов:

Заснеженные пейзажи за окном

Хорошая компания

Аромат мандаринок

Праздничная елка

Любимые новогодние фильмы

Поэтому ловите мою подборку из фильмов, которые обязательны для просмотра этой зимы:

Один дома

Отпуск по обмену

Рождество на двоих

Реальная любовь

Красавица и чудовище

Гринч — похититель Рождества

Чарли и шоколадная фабрика

Пережить Рождество"

Ранее Анна показала снимки из смелой фотосессии.

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