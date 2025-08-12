В жемчужном платье из бахромы: Селена Гомес посетила особое мероприятие в красивом наряде

Селена Гомес / © Getty Images

Реклама

Певица, актриса и успешная бизнес-леди, 33-летняя американка Селена Гомес, посетила Санта-Монику в Калифорнии, где прошла ее вечеринка. Звезда презентовала публике новую парфюмерную воду Rare Eau de Parfum от своего бренда Rare Beauty.

На мероприятии она появилась в красивом платье жемчужного цвета, которое было украшено бахромой по всей длине. Наряд Селены был от бренда Cult Gaia Renata Gown, а также от этого бренда она обула и мюли белого цвета. Украшения звезда подобрала от Melinda Maria, сделала красивый макияж, а волосы собрала в гладкую прическу.

Селена Гомес / © Getty Images

Развитием бренда Селена занимается паралельно с подготовкой до свадьбы, а также работой над сериалом «Убийства в одном здании», где является исполнительницей главной роли на протяжении четырех сезонов. Ранее во время работы над пятым сезоном шоу Гомес неоднократно фотографировали папарацци в Нью-Йорке.

Реклама

Селена Гомес и Мартин Шорт на съемках сериала «Убийства в одном здании» / © Getty Images

Селена Гомес, Стив Мартин и Мартин Шорт на съемках сериала «Убийства в одном здании» / © Getty Images