В жемчужном платье из бахромы: Селена Гомес посетила особое мероприятие в красивом наряде
Звезда заметно похудела и продемонстрировала красивую фигуру.
Певица, актриса и успешная бизнес-леди, 33-летняя американка Селена Гомес, посетила Санта-Монику в Калифорнии, где прошла ее вечеринка. Звезда презентовала публике новую парфюмерную воду Rare Eau de Parfum от своего бренда Rare Beauty.
На мероприятии она появилась в красивом платье жемчужного цвета, которое было украшено бахромой по всей длине. Наряд Селены был от бренда Cult Gaia Renata Gown, а также от этого бренда она обула и мюли белого цвета. Украшения звезда подобрала от Melinda Maria, сделала красивый макияж, а волосы собрала в гладкую прическу.
Развитием бренда Селена занимается паралельно с подготовкой до свадьбы, а также работой над сериалом «Убийства в одном здании», где является исполнительницей главной роли на протяжении четырех сезонов. Ранее во время работы над пятым сезоном шоу Гомес неоднократно фотографировали папарацци в Нью-Йорке.