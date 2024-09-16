В жемчужном платье Oscar de la Renta: Дженнифер Энистон на красной дорожке Emmy Awards

Дженнифер Энистон посетила 76-ю церемонию вручения премии "Эмми" в театре Peacock в Лос-Анджелесе.

55-летняя Дженнифер Энистон блистала в платье без бретелек, расшитое жемчугом от Oscar de la Renta в сочетании с бриллиантовым браслетом Tiffany & Co и серьгами-висюльками с бриллиантами. Обута актриса была в белые босоножки на каблуках.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер распустила свои белокурые волосы, сделала макияж в натуральных оттенках, в руках держала молочный клатч из кожи и сделала светлый маникюр. Энистон возглавив список самых стильно одетых звезд на этой церемонии.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

В зале Дженнифер была запечатлена вместе со своими коллегами Риз Уизерспун, Лорой Дерн и Наоми Уоттс.

Риз Уизерспун, Лора Дерн, Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

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