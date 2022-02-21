В жемчужном платье с разрезом: жена экс-"Холостяка" показала фото из Парижа

В жемчужном платье с разрезом: жена экс-"Холостяка" показала фото из Парижа

Модель поехала на съемки во Францию.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун опубликовала в Instagram фото со съемок во Франции.

На первом снимке модель позирует, сидя на постели, в жемчужном платье с американской проймой, обнаженной спиной и разрезом. Волосы ее распущены, а на лице нежный макияж.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

А на втором фото Даша запечатлена с мужчиной, видимо, это участник съемочной команды. Манекенщица одета уже в другое белое платье и белое пальто.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

"А за вікном майже весна", - подписала фото Хлистун.

Ранее Даша опубликовала снимок из Италии, где она была на съемках.

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