В жемчужном платье с розой: немецкий фэшн-блогер Леони Ханне на шоу Victoria's Secret

Известная красавица появилась на одном из самых ожидаемых мероприятий года.
Известный немецкий блогер, модель и инфлюэнсер - 36-летняя Леони Ханне - посетила Нью-Йорк. Она появилась среди гостей камбек-шоу бельевого бренда Victoria's Secret.
Для этого мероприятия очаровательная Леони выбрала шелковое платье жемчурного оттенка от бренда Rodarte. У наряда была бретелька-халтер, а на груди его украшал огромный цветок.
Образ девушки дополнили гламурные туфли от Aquazzura со стразами, а также украшения - прямоугольные серьги и браслеты. Волосы Леони собрала и оставила две прядки ниспадать на лицо.
С такой же прической блогер недавно появилась на показе Виктории Бекхэм в Париже, когда модельер презентовала коллекцию весна-лето 2025. На ней тогда тоже было белое платье, но аксессуары совсем другие - массивные золотые серьги с колье, а также черная сумка и босоножки.
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