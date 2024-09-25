В жемчужном платье с V-образным вырезом: принцесса Таиланда на фэшн-шоу Saint Laurent

Принцесса Таиланда и дизайнер Сириваннавари Нариратана посетила показ коллекции весна/лето 2025 бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

На фэшн-ивенте она появилась в шелковом платье жемчужного оттенка в белье. Наряд имел халтер и V-образный вырез. Аутфит Сириваннавари дополнила молочным клатчем.

Сированнавари Нариратана / Фото: Getty Images

Волосы принцесса собрала в низкий хвост и сделала макияж с черными стрелками и глянцевым блеском на губах. Уши она украсила серьгами в виде больших сердечек, а запястье – золотым широким браслетом и часами с коричневым ремешком.

Напомним, Сириваннавари Нариратана на показе своего бренда Sirivannavari Nariratana предстала в черном приталенном жакете с квадратными плечами, полупрозрачном черном боди с сексуальным декольте и пышной черно-белой мини-юбке с кружевом.

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