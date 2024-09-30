В жемчужном платье в стиле 30-х годов: 19-летняя дочь Анджелины Джоли вышла на красную дорожку

Она выбрала элегантное и лаконичное платье из шелковой ткани.
Приемная дочь Анджелины Джоли - 19-летняя Захара - посетила светское мероприятие в Нью-Йорке. Девушка пришла вместе со своей матерью и братьями на премьеру фильма "Мария".
В этой картине Джоли сыграла главную роль - воплотила на экране образ Марии Каллас известной оперной певицы.
Захара для этого вечера выбрала элегантное платье от Модного дома Saint Laurent. Этот наряд был выполнен в стилистике 30-х годов. У платья были небольшие складки под грудью, лаконичный фасон, а также американская пройма и V-образное декольте. Платье Захара носила в сочетании с лаконичными жемчужными украшениями и элегантной прической - она выпрямила волосы и уложила в элегантную волну на один бок.
Стоимость такого палтья составляет почти 5 тысяч долларов.
Мать девушки выбрала для своего выхода не менее очаровательное платье. На красную дорожку актриса вышла в роскошном белоснежном платье, которое было создано брендом Madame Grès. Наряд являлся винтажным.
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