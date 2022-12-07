В женственном платье с акварельным принтом: Сара Джессика Паркер на съемках в Нью-Йорке

Выход этого сезона в эфир обещают уже весной 2023 года, но пока все подробности сюжета держатся в секрете. Благодаря фото со съемочной площадки мы пока можем только рассматривать некоторые образы главной героини.

В Нью-Йорке активно снимают второй сезон нашумевшего сериала "И просто так…", который стал продолжением культового сериала конца 90-х "Секс в большом городе".

Особый интерес публики, конечно же, всегда вызывают образы главной героини Сары Джессики Паркер, поэтому она опять попала под прицел папарацци во время съемок в Нью-Йорке.

В этот раз актриса играла сцену, как она болтает по телефону. На Саре Джессике было немного старомодное, но очень женственное платье с длинными рукавами. На лифе этот наряд завязывался на небольшой бантик, а его широкие рукава были собраны на резинку. Также у платья был очень нежный принт, напоминавший акварельный рисунок. Дополняли образ актрисы туфли лодочки золотистого цвета от ее же бренда обуви SJP, довольно крупные серьги в ушах с камнями, небольшой клатч с бисером, а также несколько браслетов на запястьях, один из которых был от бренда Nakard.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Также на странице сериала в Instagram был опубликован снимок и видео со съемок в кафе. На этих кадрах Сара Джессика в клетчатом наряде помогает Кристин Дэвис завязать бант на блузке.

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