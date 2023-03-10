В женственном платье с драпировкой: внучка Вивьен Вествуд появилась на церемонии в Калифорнии

Корре - дочь Джозефа Корре и Серены Риз. В мире моды она с самого детства и неоднократно сопровождала свою знаменитую бабушку на мероприятиях и показах.

Британская модель Кора Корре, бабушкой которой является покойный дизайнер Вивьен Вествуд, посетила церемонию вручения наград Green Carpet Fashion Awards 2023, которая состоялась 9 марта в Голливуде.

Перед камерами девушка появилась в черном платье в красный принт от бренда Vivienne Westwood.

Наряд был выполнен в классическом для бренда фасоне: приталеный, без бретелек, и с элегантной женственной драпировкой на бедрах и груди. Образ Кора дополнила серьгами, золотым браслетом и туфлями на каблуках.

Кора Корре / Фото: Getty Images

Несколькими днями ранее девушка вышла на подиум во время показа коллекции прет-а-порте Vivienne Westwood, которую создал дизайнер Андреас Кронталера - муж Вивьен Вествуд. Кора тогда закрыла модное шоу в свадебном мини-образе.

Показ коллекции Vivienne Westwood осень-зима 2023-2014 / Фото: Associated Press

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