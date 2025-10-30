В женственном платье с кейп-рукавом: Кейт Хадсон блистала на звездном гала-вечере

Кейт Хадсон / © Associated Press

Реклама

Кейт Хадсон посетила мероприятие журнала Variety «Сила женщин 2025: Лос-Анджелес», которое прошло в Беверли-Хиллз. Актриса выбрала для своего появления на публике лаконичное, но элегантное длинное платье от бренда Carolina Herrera.

Однотонный наряд идеально подчеркивал фигуру Кейт и не имел декора, а его главным украшением стала накидка-кейп, которая ниспадала до пола. Это был оригинальный и интересный акцент, который в последнее время очень популярен среди знаменитостей.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Образ Хадсон также дополнила украшениями с бриллиантами, длинным маникюром, лаконичным макияжем и простой прической с собранными сзади волосами. Эти простые акценты делали лук актрисы целостным и подчеркивали ее красивую внешность и харизму.

Реклама

Кейт Хадсон / © Associated Press

Несколькими днями ранее Кейт выходила на публику в совершенно другом наряде. Она посетила премьеру фильма «Песня любви» в длинном платье в стиле 1930-х годов от бренда Roksanda из коллекции весна-лето 2026, которое идеально передавало дух старого Голливуда.

Кейт Хадсон / © Associated Press