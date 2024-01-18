В жилете и ярко-зеленых брюках: стильная Айла Фишер приехала на шоу в Нью-Йорке

Айлу Фишер запечатлели в Нью-Йорке. Актриса выглядела шикарно в зеленых брюках, белой рубашке на пуговицах и бежево-коричневом жилете.

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"Так весело быть на @thedrewbarrymoreshow и #AVclub Talking #wolflikeme Season2", — написала Айла в своем Instagram и опубликовала несколько фотографий.

Поверх наряда Фишер надела длинное серое пальто, а обута была в оранжевые босоножки на высоких каблуках и платформе. Звезда распустила и накрутила локонами свои жгуче-рыжие волосы, сделала яркий макияж глаз и розовой помадой подчеркнула губы. У Фишер также был светлый маникюр.

Айла Фишер / Фото: Getty Images

Начало года, напомним, Айла Фишер провела на тропических островах Французской Полинезии и Фиджи и также постила фотографии с отпуска в соцсетях.

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