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В жилете на голое тело: Бехати Принслу прошла по подиуму в смелом образе

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В жилете на голое тело: Бехати Принслу прошла по подиуму в смелом образе

Бехати Принслу / Getty Images

Модель стала звездой шоу Рианны.

Бывший "ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret Бехати Принслу стала одной из звезд шоу Рианны Savage X Fenty. На подиум модель вышла в смелом образе, который состоял из золотистого жилета и белья, а завершили это наряд босоножки на завязках.

Для показа Бехати также немного изменила свой образ, ведь появилась с новой прической с челкой.

Бехати Принслу / © Getty Images
Бехати Принслу / Getty Images

На закрытой презентации показа Принслу позировала для фото в черном мини-платье со шнуровкой на груди из коллекции 1996 года Gucci, созданное еще Томом Фордом, который был тогда креативным директором бренда.

Бехати Принслу / © Getty Images
Бехати Принслу / Getty Images

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