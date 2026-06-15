В жилете с глубоким декольте: Виктория Бекхэм с мужем побывала на футбольном матче

Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

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Виктория и Дэвид Бекхэмы посетили матч группы D чемпионата мира по футболу между США и Парагваем в Инглвуде. Вместе с ними был их звездный друг Том Круз. Фотографы запечатлели, как они болели за любимую команду в VIP-ложе.

Модельер выбрала для своего выхода костюм асфальтного оттенка в полоску, состоящий из брюк и приталенного жилета с глубоким V-образным декольте. Аутфит Викки дополнила укладкой с локонами, макияжем с акцентом на глазах и молочным маникюром. На руке у нее были часы с черным кожаным ремешком.

Том Круз, Дэвид и Виктория Бекхэм / © Associated Press

На Дэвиде был темно-синий костюм, светлая рубашка, темно-синий галстук и платок-паше цвета сливочного масла.

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Напомним, Виктория Бекхэм надела облегающее платье лавандового оттенка от собственного бренда на церемонию открытия звезды Дэвида Бекхэма на Аллее славы в Голливуде.

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