- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 279
- Время на прочтение
- 1 мин
В жилете с глубоким декольте: Виктория Бекхэм с мужем побывала на футбольном матче
Супруги Бекхэмы вместе со своим знаменитым другом побывали на футбольном матче.
Виктория и Дэвид Бекхэмы посетили матч группы D чемпионата мира по футболу между США и Парагваем в Инглвуде. Вместе с ними был их звездный друг Том Круз. Фотографы запечатлели, как они болели за любимую команду в VIP-ложе.
Модельер выбрала для своего выхода костюм асфальтного оттенка в полоску, состоящий из брюк и приталенного жилета с глубоким V-образным декольте. Аутфит Викки дополнила укладкой с локонами, макияжем с акцентом на глазах и молочным маникюром. На руке у нее были часы с черным кожаным ремешком.
На Дэвиде был темно-синий костюм, светлая рубашка, темно-синий галстук и платок-паше цвета сливочного масла.
Напомним, Виктория Бекхэм надела облегающее платье лавандового оттенка от собственного бренда на церемонию открытия звезды Дэвида Бекхэма на Аллее славы в Голливуде.