В жилете с сексуальным декольте: Эмили Ратажковски на улицах Нью-Йорка

Эмили Ратажковски попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Модель выбрала для своего выхода комфортный лук с пикантным акцентом.

На Эмили был черный жилет с сексуальным декольте, который она скомбинировала с брюками песочного оттенка и белыми кедами.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Ратажковски распустила волосы, надела на лицо имиджевые очки, шею украсила кулоном на ленте и завершила аутфит коричневой сумкой-багетом.

Напомним, ранее Эмили Ратажковски показала, как вышла на прогулку вместе с сыном и собакой.

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