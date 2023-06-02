В жилете с сексуальным декольте: Эмили Ратажковски на улицах Нью-Йорка

31-летняя модель продемонстрировала интересный вариант летнего образа.
Эмили Ратажковски попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Модель выбрала для своего выхода комфортный лук с пикантным акцентом.
На Эмили был черный жилет с сексуальным декольте, который она скомбинировала с брюками песочного оттенка и белыми кедами.
Ратажковски распустила волосы, надела на лицо имиджевые очки, шею украсила кулоном на ленте и завершила аутфит коричневой сумкой-багетом.
Напомним, ранее Эмили Ратажковски показала, как вышла на прогулку вместе с сыном и собакой.
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