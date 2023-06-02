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В жилете с сексуальным декольте: Эмили Ратажковски на улицах Нью-Йорка

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
147
Время на прочтение
1 мин
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В жилете с сексуальным декольте: Эмили Ратажковски на улицах Нью-Йорка

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

31-летняя модель продемонстрировала интересный вариант летнего образа.

Эмили Ратажковски попала в объективы папарацци во время прогулки по Нью-Йорку. Модель выбрала для своего выхода комфортный лук с пикантным акцентом.

На Эмили был черный жилет с сексуальным декольте, который она скомбинировала с брюками песочного оттенка и белыми кедами.

Эмили Ратажковски / © Getty Images
Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Ратажковски распустила волосы, надела на лицо имиджевые очки, шею украсила кулоном на ленте и завершила аутфит коричневой сумкой-багетом.

Напомним, ранее Эмили Ратажковски показала, как вышла на прогулку вместе с сыном и собакой.

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Дата публикации
Просмотры
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