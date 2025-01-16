В жилете с соблазнительным декольте и с клатчем Saint Laurent: София Вергара в объективах папарацци

52-летняя актриса свой монохромный лук разбавила белым аксессуаром.
В объективы папарацци в Нью-Йорке попала София Вергара. Звезда продемонстрировала стильный образ цвета бургунди.
На актрисе был жилет с глубоким сексуальным декольте, брюки-палаццо и пальто, которое она накинула на плечи.
Лук Вергара дополнила черными ботинками на грубой подошве и белым клатчем-конвертом от бренда Saint Laurent.
София распустила волосы, сделала макияж с помадой ягодного оттенка и белый маникюр. Уши она украсила золотыми серьгами, шею – цепочкой с бриллиантом, а руки – золотыми браслетами и кольцами с камнями.
Напомним, София Вергара на церемонии вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе сияла в черном вечернем платье без бретелек, с блестками и пышной мерцающей юбкой от бренда George Chakra.
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