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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
8
Время на прочтение
1 мин

В жилете, сапогах и мини-юбке с рюшами: Сидни Суини в кокетливом луке приехала на утреннее шоу

27-летняя актриса в черно-белом образе попала под прицел папарацци.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Сидни Суини

Сидни Суини / © Getty Images

Папарацци подловили Сидни Суини, когда она приехала на утреннее шоу «Доброе утро, Америко» («Good Morning America») в Нью-Йорке. Она вышла из автомобиля на Таймс-сквер. Девушка продемонстрировала кокетливый лук.

На звезде был черный приталенный жилет с воротником в белую полоску с отсылкой к морской тематике. Верх она скомбинировала с белой асимметричной плиссированной мини-юбкой с рюшами, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Несмотря на достаточно теплую погоду, актриса надела черные высокие сапоги на стойких каблуках и дополнила аутфит черной сумкой Miu Miu. Сидни распустила волосы, сделала макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные очки и украсила руки лаконичными кольцами.

Напомним, Сидни Суини попала под прицел папарацци в наряде от Burberry.

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Дата публикации
Количество просмотров
8
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