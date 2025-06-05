В жилете, сапогах и мини-юбке с рюшами: Сидни Суини в кокетливом луке приехала на утреннее шоу

Сидни Суини / © Getty Images

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Папарацци подловили Сидни Суини, когда она приехала на утреннее шоу «Доброе утро, Америко» («Good Morning America») в Нью-Йорке. Она вышла из автомобиля на Таймс-сквер. Девушка продемонстрировала кокетливый лук.

На звезде был черный приталенный жилет с воротником в белую полоску с отсылкой к морской тематике. Верх она скомбинировала с белой асимметричной плиссированной мини-юбкой с рюшами, которая подчеркнула ее стройные ноги.

Сидни Суини / © Getty Images

Несмотря на достаточно теплую погоду, актриса надела черные высокие сапоги на стойких каблуках и дополнила аутфит черной сумкой Miu Miu. Сидни распустила волосы, сделала макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные очки и украсила руки лаконичными кольцами.

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Напомним, Сидни Суини попала под прицел папарацци в наряде от Burberry.