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- Шоу-бизнес
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В жилете, сапогах и мини-юбке с рюшами: Сидни Суини в кокетливом луке приехала на утреннее шоу
27-летняя актриса в черно-белом образе попала под прицел папарацци.
Папарацци подловили Сидни Суини, когда она приехала на утреннее шоу «Доброе утро, Америко» («Good Morning America») в Нью-Йорке. Она вышла из автомобиля на Таймс-сквер. Девушка продемонстрировала кокетливый лук.
На звезде был черный приталенный жилет с воротником в белую полоску с отсылкой к морской тематике. Верх она скомбинировала с белой асимметричной плиссированной мини-юбкой с рюшами, которая подчеркнула ее стройные ноги.
Несмотря на достаточно теплую погоду, актриса надела черные высокие сапоги на стойких каблуках и дополнила аутфит черной сумкой Miu Miu. Сидни распустила волосы, сделала макияж с бежевой помадой, надела на лицо черные очки и украсила руки лаконичными кольцами.
Напомним, Сидни Суини попала под прицел папарацци в наряде от Burberry.