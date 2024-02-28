В жилетке и цветочных штанах: Лили Коллинз с мужем посетила показ Yves Saint Laurent

34-летняя актриса в стильном аутфите побывала на Неделе моды в Париже.

Лили Коллинз посетила показ Модного дома Yves Saint Laurent, который прошел в рамках Парижской недели моды. Она пришла в компании своего мужа Чарли МакДауэлла.

Чарли Макдауэлл и Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Для своего выхода актриса выбрала стильный лук. Она надела черную жилетку с V-образным вырезом, которая подчеркнула ее плоский живот, черный смокинг и полупрозрачные черные брюки с цветочным пастельным принтом.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Наряд Лили скомбинировала с черными остроносыми туфлями. Она сделала волнистую укладку, макияж с черными стрелками и бежевый маникюр. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца, а на пальцах – кольца.

Лили Коллинз / Фото: Associated Press

Напомним, Лили Коллинз посетила церемонию BAFTA в Лондоне. Она предстала в черном бархатном платье от Tamara Ralph из кутюрной коллекции с пышными рукавами молочного цвета, выполненными в форме крупных цветочных бутонов, и с декольте, украшенном серебристыми розами.

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