В жилетке и классической рубашке: Белла Хадид продемонстрировала повседневный лук

Модель поклонница эклектического стиля.

25-летнюю модель Беллу Хадид заметили в Нью-Йорке, когда девушка шла куда-то по своим рабочим делам. В руке она несла ноутбук и тренч от Burberry, а сама была одета в широкие темные укороченные джинсы, а также ярко-зеленый свитер поверх белой классической рубашки.

Дополнили ее образ черные лоферы, сумка Chanel, желтый ремень от Gucci, а также множество украшений на руках и шее, среди которых было и любимое золотое ожерелье Беллы с рубином от Bulgari. Волосы она распустила и убрала с лица с помощь обруча, а на глаза надела солнцезащитные очки.

Белла Хадид / Getty Images

Напомним, что недавно Белла приняла участие в виртуальном показе новой коллекции Mugler сезона осень-зима — 2021/2022. Звезда дефилировала в обтягивающем латексном костюме.

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