В жилетке и трендовом платке: "женщина-кошка" Зои Кравиц под прицелом папарацци

Зои Кравиц / © Getty Images

Реклама

Актриса Зои Кравиц, которая сыграла в фильме «Бэтмен» женщину-кошку, появилась в Нью-Йорке. Девушку сфотографировали папарацци в фешенебельном районе, когда она выходила из отеля The Bowery.

Продемонстрировала она элегантный образ, сочетающий в себе сексуальный лоск, маскулинность и повседневность. Зои носила черный укороченный жилет с атласной отделкой, который дополнила брюками свободного кроя с заниженной посадкой и классическим принтом в тонкую белую полоску. Из аксессуаров она решила выбрать украшение на шнурке, которое носила на шее, солнцезащитные очки, а также украсила волосы платком — главным модным аксессуаром лета 2025 года.

Зои Кравиц / © Getty Images

Сейчас Кравиц задействована в пресс-туре к фильму «Пойман с поличным», который рассказывает историю талантливого бейсболиста, жизнь которого рушится, когда он соглашается присмотреть за кошкой соседа, панк-рокера. Зои играет роль Ивонны, девушки главного героя, которая помогает своему партнеру, когда он оказывается втянутым в преступный мир Нью-Йорка.

Реклама

Более детально макияж актрисы показала ее визажист в Instagram.