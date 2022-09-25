Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В жилетке на голое тело и с молнией между ног: солист Maneskin Дамиано Давид на концерте в Нью-Йорке

Дата публикации
Просмотры
132
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В жилетке на голое тело и с молнией между ног: солист Maneskin Дамиано Давид на концерте в Нью-Йорке

Группа Maneskin / Фото: Credits

Еще один интересный и слегка эпатажный образ продемонстрировал нам солист Maneskin.

Вчера, 24 сентября, в Центральном парке Нью-Йорка прошел фестиваль  Global Citizen Festival на котором выступила группа Maneskin. Солист группы Дамиано Давид как всегда порадовал поклонников сразу двумя гламурно-эпатажными образами. 

Группа Maneskin / © Credits
Группа Maneskin / Фото: Credits

Вначале Дамиано вышел на сцену в белом смокинге с черными лацканами, а затем снял его и остался в надетой на голое тело короткой жилетке и брюках-клеш, которые имели интересную застежку вшитую между двумя штанинами по всей длине  шва между ног. 

Другие участники группы, Виктория Де Анджелис и Томас Рагги тоже были одеты достаточно ярко. На Виктории был белый кожаный костюм с металлическими заклепками, состоящий из корсета и брюк, а на Томасе красные бархатные брюки, пурпурный атласный пиджак и черная блуза с кружевным жабо. 

Группа Maneskin / © Credits
Группа Maneskin / Фото: Credits

Также на фестивале выступила Мэрайя Кэри, которая надела сверкающее полупрозрачное платье с глубоким декольте. 

Мэрайя Кэри / © Getty Images
Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация