В жилетке на голое тело и с молнией между ног: солист Maneskin Дамиано Давид на концерте в Нью-Йорке

Еще один интересный и слегка эпатажный образ продемонстрировал нам солист Maneskin.

Вчера, 24 сентября, в Центральном парке Нью-Йорка прошел фестиваль Global Citizen Festival на котором выступила группа Maneskin. Солист группы Дамиано Давид как всегда порадовал поклонников сразу двумя гламурно-эпатажными образами.

Группа Maneskin / Фото: Credits

Вначале Дамиано вышел на сцену в белом смокинге с черными лацканами, а затем снял его и остался в надетой на голое тело короткой жилетке и брюках-клеш, которые имели интересную застежку вшитую между двумя штанинами по всей длине шва между ног.

Другие участники группы, Виктория Де Анджелис и Томас Рагги тоже были одеты достаточно ярко. На Виктории был белый кожаный костюм с металлическими заклепками, состоящий из корсета и брюк, а на Томасе красные бархатные брюки, пурпурный атласный пиджак и черная блуза с кружевным жабо.

Группа Maneskin / Фото: Credits

Также на фестивале выступила Мэрайя Кэри, которая надела сверкающее полупрозрачное платье с глубоким декольте.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

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