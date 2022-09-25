В жилетке на голое тело и с молнией между ног: солист Maneskin Дамиано Давид на концерте в Нью-Йорке

Еще один интересный и слегка эпатажный образ продемонстрировал нам солист Maneskin.
Вчера, 24 сентября, в Центральном парке Нью-Йорка прошел фестиваль Global Citizen Festival на котором выступила группа Maneskin. Солист группы Дамиано Давид как всегда порадовал поклонников сразу двумя гламурно-эпатажными образами.
Вначале Дамиано вышел на сцену в белом смокинге с черными лацканами, а затем снял его и остался в надетой на голое тело короткой жилетке и брюках-клеш, которые имели интересную застежку вшитую между двумя штанинами по всей длине шва между ног.
Другие участники группы, Виктория Де Анджелис и Томас Рагги тоже были одеты достаточно ярко. На Виктории был белый кожаный костюм с металлическими заклепками, состоящий из корсета и брюк, а на Томасе красные бархатные брюки, пурпурный атласный пиджак и черная блуза с кружевным жабо.
Также на фестивале выступила Мэрайя Кэри, которая надела сверкающее полупрозрачное платье с глубоким декольте.
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