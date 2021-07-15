В жилетке с карманами и шортах с бахромой: летний образ Нади Дорофеевой

В жилетке с карманами и шортах с бахромой: летний образ Нади Дорофеевой

Артистка показала интересный лук.

31-летняя певица Надя Дорофеева уехала в Одессу, откуда уже успела показать свой новый летний лук.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Артистка надела серый бельевой комплект, белый жилет с карманами и шорты с бахромой от киевского бренда KSENIASCHNAIDER.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Свой образ DOROFEEVA дополнила золотым кулоном на цепочке от Acne Studios и солнцезащитными очками.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Приветики", - лаконично подписала снимки Надя.

Напомним, DOROFEEVA зажгла на фестивале Atlas Weekend. Она исполнила хиты из дебютного альбома EP dofamin. Надя выглядела стильно в белых широких штанах с низкой посадкой, кроп-топе с вырезом над грудью, который был скреплен с высокими трусами.

Надя Дорофеева / Алина Онопа, ТСН.ua

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