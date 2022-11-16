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В жизни не похожа на Диану: Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Уэльскую, на мероприятии в Нью-Йорке

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
80
Время на прочтение
1 мин
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В жизни не похожа на Диану: Элизабет Дебики, сыгравшая принцессу Уэльскую, на мероприятии в Нью-Йорке

Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Австралийская актриса занята промокампанией пятого сезона сериала "Корона", где сыграла роль принцессы Дианы.

32-летняя Элизабет Дебики, сыгравшая в пятом сезоне нашумевшего сериала "Корона", который рассказывает о жизни членов британской королевской семьи, приехала на промомероприятие в отель Whitby в Нью-Йорке.

Элизабет Дебики / © Getty Images
Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Элизабет надела черный короткий жакет и широкие брюки, дополнив лук черными кедами. На брюках у актрисы был золотой пояс из двух металлических нитей. Дебики распустила и расчесала по пробору белокурые волосы и сделала макияж с акцентом на глаза.

Актриса позировала перед камерами фотографов на фоне постера сериала "Корона", где она запечатлена в роли принцессы Уэльской, Дианы рядом с актрисой Имельдой Стонтон (сыгравшей королеву) и Домиником Уэстом (играет принца Чарльза).

Также Элизабет с микрофоном в руках ответила на вопросы присутствующих на мероприятии журналистов.

Элизабет Дебики / © Getty Images
Элизабет Дебики / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы показывали фотографии с премьерного показа пятого сезона сериала в Лондоне. Тогда Дебики вышла на дорожку в черном платье с открытым декольте, к которому сверху был пришпилен красный мак.

Сериал
Сериал "Корона", премьера пятого сезона в Лондоне / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
80
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