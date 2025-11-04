ТСН в социальных сетях

В жутком образе злой колдуньи: модель Тина Кунаки пришла на вечеринку

Француженка продемонстрировала свой необычный костюм, который удивил ее поклонников.

Тина Кунаки

Тина Кунаки / © Associated Press

Минувшие выходные мировые селебрити провели на веселых вечеринках, посвященных Хэллоуину. Они перевоплощались в разных сказочных и киногероев. Например, девушка Леонардо Ди Каприо — итальянская модель Виттория Черетти — стала охотником за привидениями, бразильская том-модель Алессандра Амбросио — дикой кошкой, а на модель и актрису Джулию Фокс вообще обрушился шквал критики за ее костюм.

Свой образ для хэллоуинской вечеринки показала и 28-летняя французская модель и бывшая жена актера Венсана Касселя — Тина Кунаки. Она решила перевоплотиться в злую колдунью, героиню французского мультипликационного фильма 1998 года «Кирику и колдунья». Образ вышел действительно впечатляющим.

Мультфильм «Кирику и колдунья» / © Instagram Тины Кунаки

Мультфильм «Кирику и колдунья» / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина надела черный топ, украсила его золотыми аксессуарами, а также повязала вокруг бедер синий платок с принтом. Костюм модель дополнила черной помадой, белыми линзами и экстравагантным головным убором — все, как у героини мультфильма.

Колдунья в мультфильме / © Instagram Тины Кунаки

Колдунья в мультфильме / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Тина Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Угощения на вечеринки были тоже соответствующие — шоколадки в виде жуков, торт с «червями», закуски с «пальцами» и т.д.

Угощения на вечеринке Тины Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Угощения на вечеринке Тины Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Угощения на вечеринке Тины Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Угощения на вечеринке Тины Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Угощения на вечеринке Тины Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Угощения на вечеринке Тины Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Угощения на вечеринке Тины Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Угощения на вечеринке Тины Кунаки / © Instagram Тины Кунаки

Отметим, королевой Хэллоуина часто называют немецкую супермодель Хайди Клум. Она уже более 20 лет организовывает грандиозные вечеринки в честь этого праздника и придумывает себе просто невероятные костюмы — от знойной Джессики Рэбит до пожилой женщины с варикозом на ногах и червя. На самые интересные ее костюмы смотрите здесь. В этом году она появилась в реалистичном костюме Медузы.

