Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
145
Время на прочтение
1 мин

В змеином корсете и шоколадных штанах: рэперша Lizzo на развлекательном шоу

37-летняя рэп-исполнительница сочетала в своем луке кожу и мех.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лиззо

Лиззо / © Getty Images

Рэперша Lizzo посетила шоу «Поздней ночи с Сетом Майерсом» в Нью-Йорке.

В студии артистка появилась в эффектном аутфите. На ней был кожаный корсет со змеиным принтом и кожаные брюки-палаццо шоколадного цвета. Лук звезда дополнила черным меховым боа.

Лиззо / © Getty Images

Лиззо / © Getty Images

Lizzo в этот вечер перевоплотилась в блондинку — она надела длинный парик платинового оттенка с локонами. Она также сделала макияж с коричневой помадой и длинный маникюр. Шею рэперша украсила шнурком с камнями, а руки — металлическими браслетами и кольцами.

Напомним, Lizzo посетила ивент в коротком шоколадном платье с драпировкой и коричневой шубе.

