В змеином корсете и шоколадных штанах: рэперша Lizzo на развлекательном шоу

Рэперша Lizzo посетила шоу «Поздней ночи с Сетом Майерсом» в Нью-Йорке.

В студии артистка появилась в эффектном аутфите. На ней был кожаный корсет со змеиным принтом и кожаные брюки-палаццо шоколадного цвета. Лук звезда дополнила черным меховым боа.

Lizzo в этот вечер перевоплотилась в блондинку — она надела длинный парик платинового оттенка с локонами. Она также сделала макияж с коричневой помадой и длинный маникюр. Шею рэперша украсила шнурком с камнями, а руки — металлическими браслетами и кольцами.

