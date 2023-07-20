В "змеиных" лосиных и с гламурным стаканом в стразы: Дженнифер Лопес заметили после тренировки

Дженнифер Лопес была в отличной форме, когда ее сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе. Знаменитая актриса и певица как раз выходила из зала после интенсивной тренировки и шла к своей машине, поэтому на ней был спортивный лук.

Дженнифер была одета в зеленые лосины в "змеиный" принт, желтую майку с халтером и белые кроссовки. Также Лопес собрала волосы в высокий пучок, надела солнцезащитные очки и не сделала макияж.

В руке у суперзвезды был большой стакан для воды усыпанный стразами. У Дженнифер много таких стаканов разного дизайна и она всегда носит их с собой.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Днем ранее Лопес также появилась на улице, но тогда на ней были черные лосины и простая белая футболка. Главным элементом ее образа стала сумка Hermes Birkin.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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