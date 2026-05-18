В золоте и блузке цвета сливочного масла: 82-летняя Катрин Денев в эффектном луке позировала на фотоколле
Катрин Денев является абсолютным воплощение французского шика.
Катрина Денев приняла участие в фотоколле драматического фильма «Нежный монстр», в котором сыграла.
Актриса появилась там в эффектном образе от бренда Ami. На ней была блузка из крепдешина цвета сливочного масла со складками, которую она скомбинировала с черной юбкой на запах с огромной черной пряжкой.
Аутфит звезда дополнила черными замшевыми остроносыми туфлями на шпильках и черным кожаным клатчем с золотой деталью.
Денев сделала укладку с прикорневым объемом, макияж с розовой помадой и красный маникюр. Уши она украсила серьгами с белыми и бирюзовыми камнями, шею — золотой цепочкой, а руки — золотым браслетом-цепочкой, часами с черным ремешком и золотыми кольцами.
Напомним, Катрина Денев на красной дорожке Каннского кинофестиваля продемонстрировала элегантный образ в атласной блузке свободного кроя с вырезом-лодочкой и длинными рукавами, украшенной спереди черным бантом, а также в юбке макси.