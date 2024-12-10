В золоте и роскошных нарядах: Бейонсе вышла на публику с семьей

Они пришли на премьеру диснеевского фильма.
Семья Картеров - Джей-Зи, Бейонсе и их дочь Блу Айви - вышли в свет. Они крайне редко появляются на публике, тем более все вместе, но в этот раз блистали перед камерами на премьере фильма "Муфаса: Король Лев" в Калифорнии.
Нарядились все в одной цветовой гамме. Бейонсе надела платье от Модного дома Balmain. Это был наряд-бюстье с глубоким декольте, платье было декорировано большими золотыми кругами. Образ певица дополнила черными туфлями на каблуках, макияжем и объемной укладкой с локонами.
Старшая дочь звезда - Блу Айви - надела золотое бальное платье. У наряда девочкки не было бретелек, но была большая и пышная юбка. Образ девочка, которой, кстати, всего 12 лет, дополнила макияжем, прической с афрокосичками и длинными серьгами.
Джей-Зи был в коричневом костюме, который носил в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком.
Также мероприятие посетила Тина Ноулз - мать Бейонсе. 70-летняя женщина выбрала свой любимый наряд - черный брючный костюм, который дополнила кожаными перчатками и широким поясом с золотыми украшениями.
Все вместе Картеры вышли на публику, поскольку Блу Айви озвучила в фильме "Муфаса: Король Лев" одного из персонажей - львенка Киару, которая является дочерью Симбы и Налы, а также внучкой Муфасы и Сараби и принцессой Земель Прайда.
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