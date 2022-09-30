В золотом платье с бахромой: Амаль Клуни в роскошном образе сияла на красной дорожке

Амаль и Джордж Клуни впервые провели в Нью-Йорке церемонию вручения премии Justice Albi Awards своего фонда Clooney Foundation.

Почти и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

44-летняя правозащитница для такого события выбрала роскошный образ. На ней было кокетливое золотисто-серебристое платье от Atelier Versace с бисером и пайетками. Спереди был разрез. Платье прекрасно сидело на стройной фигуре знаменитости.

Почти Клуни / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила серебряными босоножками от Aquazzura и небольшой сумочкой, инкрустированной золотистыми камнями. Клуни сделала красивую прическу с локонами и макияж с акцентом на красной помаде. В ушах у нее были элегантные серьги, а на руке – браслет.

Почти Клуни / Фото: Associated Press

Почти Клуни / Фото: Associated Press

С Амаль перед фотографами позировал ее муж Джордж Клуни. Они не скрывали нежных чувств друг к другу: мило улыбались и обнимались. Актер был одет в черный смокинг, белую манушку и черную бабочку.

Почти и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

Почти и Джордж Клуни / Фото: Associated Press

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