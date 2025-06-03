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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
70
Время на прочтение
1 мин

В золотистом бикини: британская модель похвасталась пышным бюстом и красивым загаром

Джессика Гейл обожает хвастаться соблазнительными формами в стильных купальниках.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу "Остров любви" – Джессика Гейл – поделилась с фолловерами в Instagram пикантным снимком с отдыха.

Блондинка позировала в золотистом бикини, которое прекрасно сидело на ее стройной фигуре.

Жэессика Гейл

Жэессика Гейл

Свой пляжный образ Гейл дополнила мокрой укладкой, макияжем с длинными ресницами и лаконичными украшениями.

Напомним, Джессика Гейл продемонстрировала пикантный лук в «голом» черном мини-платье с кружевом и на тонких бретельках.

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Дата публикации
Количество просмотров
70
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