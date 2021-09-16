В золотистом бикини и с дочкой на руках: жена экс-"Холостяка" Михайлюка поделилась снимками из отпуска

Макс Михайлюк с супругой и дочерью провели отпуск в Черногории.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – с супругой Дашей и их 4-месячной дочерью Арианой провели небольшой отдых в Черногории.

В своем Instagram Даша опубликовала фотоотчет из отпуска. На первом снимке счастливая семья запечатлена на набережной во время вечерней прогулки.

Даша Хлистун с мужем Максом и дочерью / Instagram Даши Хлистун

Затем модель показала селфи с малышкой.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Манекенщица такде продемоснтрировала фигуру в золотистом бикини. Спустя 4 месяца посл родов Хлистун выглядит безупречно. Она уже успели вернуть свою дородовую форму.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Даша также поделилась пляжным семейным снимком.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

И выложила фото, которое сделала Макс: мама с дочкой сладко спят в самолете.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

"Мы обязательно вернемся в Черногорию. Наше первое мини-путешествие семьей", - подписала фото модель.

Напомним, ранее Макс Михайлюк показал фото со съемок развлекательного шоу. Пилот был одет в черную рубашку, брюки и кроссовки Dolce & Gabanna. А Даша подчеркнула стройные ноги кожаным черным мини-платьем с рукавами-буфами и поясом с пряжкой.

Макс Михайлюк и Даша Хлистун / Instagram Макса Михайлюка

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