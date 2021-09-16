В золотистом бикини и с дочкой на руках: жена экс-"Холостяка" Михайлюка поделилась снимками из отпуска

Макс Михайлюк с супругой и дочерью провели отпуск в Черногории.
Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – с супругой Дашей и их 4-месячной дочерью Арианой провели небольшой отдых в Черногории.
В своем Instagram Даша опубликовала фотоотчет из отпуска. На первом снимке счастливая семья запечатлена на набережной во время вечерней прогулки.
Затем модель показала селфи с малышкой.
Манекенщица такде продемоснтрировала фигуру в золотистом бикини. Спустя 4 месяца посл родов Хлистун выглядит безупречно. Она уже успели вернуть свою дородовую форму.
Даша также поделилась пляжным семейным снимком.
И выложила фото, которое сделала Макс: мама с дочкой сладко спят в самолете.
"Мы обязательно вернемся в Черногорию. Наше первое мини-путешествие семьей", - подписала фото модель.
Напомним, ранее Макс Михайлюк показал фото со съемок развлекательного шоу. Пилот был одет в черную рубашку, брюки и кроссовки Dolce & Gabanna. А Даша подчеркнула стройные ноги кожаным черным мини-платьем с рукавами-буфами и поясом с пряжкой.
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