В золотистом платье с "голым" эффектом: роскошная Кейт Хадсон на премьере фильма в Лос-Анджелесе

В этом смелом наряде Кейт выглядела потрясающе.

Актриса Кейт Хадсон посетила премьеру детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением довольно успешной картины 2019 года "Достать ножи". Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе, в Музее киноакадемии.

На знаменитости было потрясающее золотое платье от бренда Elie Saab из коллекции осень-зима 2022.

Платье было выполнено из бежевой ткани, которая практически сливалась с оттенком кожи актрисы, и создавало "голый" эффект, а также оно было полностью расшито пайетками разного размера и бисером.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Еще платье имело длинный шлейф и рукава с разрезами, а его ткань была немного прозрачной. Кейт решила не надевать бюстгальтер под наряд и без стеснения вышла на красную дорожку, засветив свою грудь.

Спина у платья была полностью открытой, а дополнила актриса наряд бриллиантовыми серьгами, макияжем с шиммерными тенями и высокий прической.

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

На премьере Кейт появилась в компании родных - возлюбленного Дэнни Фудзикавы и мамы Голди Хоун.

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / Фото: Associated Press

Кейт Хадсон и Голди Хоун / Фото: Associated Press

Читайте также:

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (14 фото)