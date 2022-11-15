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В золотистом платье с "голым" эффектом: роскошная Кейт Хадсон на премьере фильма в Лос-Анджелесе

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В золотистом платье с "голым" эффектом: роскошная Кейт Хадсон на премьере фильма в Лос-Анджелесе

Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

В этом смелом наряде Кейт выглядела потрясающе.

Актриса Кейт Хадсон посетила премьеру детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением довольно успешной картины 2019 года "Достать ножи". Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе, в Музее киноакадемии.

На знаменитости было потрясающее золотое платье от бренда Elie Saab из коллекции осень-зима 2022.

Платье было выполнено из бежевой ткани, которая практически сливалась с оттенком кожи актрисы, и создавало "голый" эффект, а также оно было полностью расшито пайетками разного размера и бисером.

Кейт Хадсон / © Associated Press
Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

Еще платье имело длинный шлейф и рукава с разрезами, а его ткань была немного прозрачной. Кейт решила не надевать бюстгальтер под наряд и без стеснения вышла на красную дорожку, засветив свою грудь.

Спина у платья была полностью открытой, а дополнила актриса наряд бриллиантовыми серьгами, макияжем с шиммерными тенями и высокий прической.

Кейт Хадсон / © Associated Press
Кейт Хадсон / Фото: Associated Press

На премьере Кейт появилась в компании родных - возлюбленного Дэнни Фудзикавы и мамы Голди Хоун.

Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / © Associated Press
Кейт Хадсон и Дэнни Фудзикава / Фото: Associated Press
Кейт Хадсон и Голди Хоун / © Associated Press
Кейт Хадсон и Голди Хоун / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
681
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