В золотистом платье с "голым" эффектом: роскошная Кейт Хадсон на премьере фильма в Лос-Анджелесе

В этом смелом наряде Кейт выглядела потрясающе.
Актриса Кейт Хадсон посетила премьеру детективного фильма "Достать ножи: Стеклянная луковица", который стал продолжением довольно успешной картины 2019 года "Достать ножи". Мероприятие проходило в Лос-Анджелесе, в Музее киноакадемии.
На знаменитости было потрясающее золотое платье от бренда Elie Saab из коллекции осень-зима 2022.
Платье было выполнено из бежевой ткани, которая практически сливалась с оттенком кожи актрисы, и создавало "голый" эффект, а также оно было полностью расшито пайетками разного размера и бисером.
Еще платье имело длинный шлейф и рукава с разрезами, а его ткань была немного прозрачной. Кейт решила не надевать бюстгальтер под наряд и без стеснения вышла на красную дорожку, засветив свою грудь.
Спина у платья была полностью открытой, а дополнила актриса наряд бриллиантовыми серьгами, макияжем с шиммерными тенями и высокий прической.
На премьере Кейт появилась в компании родных - возлюбленного Дэнни Фудзикавы и мамы Голди Хоун.
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