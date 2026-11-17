Оландрия Картен / © Getty Images

Реклама

Американская телеведущая, модель, инфлюенсер и звезда реалити-шоу «Остров любви» — Оландрия Картен — посетила благотворительный гала-вечер Baby2Baby 2026, который состоялся в Западном Голливуде.

Перед фотографами красавица предстала в роскошном нюдово-золотистом платье макси от бренда Pajtim Raci, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру.

Реклама

Оландрия Картен / © Getty Images

Платье без бретелек имело откровенное V-образное декольте, лиф с заостренными чашками, золотистый декор и камни.

Реклама

Оландрия сделала прическу с объемными локонами, уложенными на одну сторону, макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и глянцевым блеском на губах, а также нежный маникюр с блестками. На руки и зону декольте она нанесла хайлайтер. Лук Картен дополнила бриллиантовыми серьгами и кольцом.

Напомним, Оландрия Картен на церемонии CFDA Fashion Awards надела черное корсетное боди с глубоким декольте и драпировкой на одном плече.

Новости партнеров